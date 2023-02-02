Виручені з продажів доповнення кошти пожертвують на будівництво нового літака.

Asobo Studio і Xbox провели пряму трансляцію, присвячену майбутнім оновленням Microsoft Flight Simulator. В рамках стриму розробники розповіли, що в грі з'явиться Ан-225 "Мрія" — найбільший літак в історії авіації.

Український борт додадуть в Microsoft Flight Simulator з релізом окремого доповнення. Його вартість становитиме $19,99 в Steam. Чи передбачена регіональна ціна для нашої країни, поки невідомо. Добавку випустять на ПК 27 лютого, тобто на річницю руйнування Ан-225 "Мрія" російськими окупантами. На Xbox доповнення з'явиться лише 14 березня, тому що на консолі потрібен час для реалізації WASM разом з оновленням Sim Update. 12.

Всі кошти, виручені від продажу добавки з українським літаком для Microsoft Flight Simulator, передадуть підприємству "Антонов" на будівництво нової "Мрії". В рамках трансляції виступив пілот Ан-225 Дмитро Антонов. Він розповів про особливості транспортного засобу і подякував розробникам за додавання літака в гру.

Знищення Ан-225 "Мрія"

Через три дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало відомо про знищення літака. Це сталося в результаті атаки РФ на аеропорт в Гостомелі.

Наприкінці березня в компанії "Антонов" заявили про намір відновити "Мрію" і закликали світ надати допомогу в реалізації ініціативи. Підприємство хотіло заснувати спеціальний фонд.

Поки окупанти перебували на території аеропорту, вони встигли вкрасти окремі деталі літака. Рашисти намагалися забрати з собою найцінніше обладнання.

Про будівництво нової "Мрії" стало відомо на початку листопада. Тоді генеральний директор ДП "Антонов" Євген Гаврилов заявив, що літак готовий на 30%.

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