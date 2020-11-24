На думку Борнякова, є ігри, які шкодять державним інтересам.

Заступник міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков виступив з ідеєю створити в країні дієвий механізм заборони відеоігор. На думку чиновника, деякі тайтли можуть шкодити національним інтересам держави.

Про це Борняков повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Друзі, хочу почути вашу думку – чи потрібен в Україні дієвий механізм заборони комп'ютерних ігор, які шкодять національним інтересам держави? Поясню, про що я... Візьмемо, наприклад, частину відомої комп'ютерної гри Call of Duty (Warzone – УНІАН), в сюжеті якої – умовна війна на Донбасі. Красива графіка, реалістичний сюжет і ми вже звикли до постійного протистояння РФ та США в кінематографі, іграх. І, можливо, добре, що про події в Україні та їхні наслідки знатимуть в усьому світі. Але проблема значно глибше. Не виключено, що завтра не з'явиться гра, у якій нам та нашим дітям будуть пропагандувати та нав'язувати неприйнятні речі, які ставитимуть під сумнів територіальну цілісність України. А дієвого механізму, який б заборонив її розповсюдження в нашій країні, – немає", – заявив Борняков.

В результаті заступник міністра цифрової трансформації запропонував забороняти відеоігри, які "пропагандують" ліквідацію незалежності України або мають сюжет, пов’язаний з діяльністю держави-агресора, і вона представлена як позитивна.

Під своїм постом в коментарях чиновник тут же навів у приклад Росію, де за його словами Call of Duty: Warzone заборонена. Однак це не зовсім правда. Гра в РФ недоступна до продажу лише на консолях PlayStation. Рішення не випускати шутер приймав платформотримач – Sony – на основі відгуків російських гравців про те, що в грі багато русофобії.

Водночас на інших платформах – ПК та Xbox One/Series X гра доступна. Оскільки рішення про реліз на даних майданчиках приймав безпосередній видавець шутера, компанія Activision.

Багато людей в коментарях не погодилися з ідеєю Борнякова. Користувачі помітили, що Call of Duty: Warzone не шкодить національним інтересам, а допомагає надати більшого розголосу ситуації на Донбасі.

В якості альтернативи деякі коментатори запропонували створити аналог ESRB – американської комісії, що визначає віковий рейтинг для відеоігор.

Також коментатори помітили, що будь-яка подібна заборона призведе лише до посилення інтересу геймерів. В результаті більшість буде качати гру нелегально з торрентів. У такому випадку це призведе не тільки до більшого поширення "неугодної гри", а й втрати податків з продажів легальних копій.

Що такого в Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone – це умовно-безкоштовний багатокористувацький онлайн-шутер в жанрі "королівська битва". Дії гри розгортаються на мапі вигаданого міста Верданськ, який частково заснований на українському Донецьку. Однак це не повинно дивувати, бо творці Call of Duty в різних частинах серії беруть за основу сюжетів реальні військові конфлікти.

Warzone вийшла 10 березня 2020 року і всього за три дні після релізу її завантажило 15 мільйонів осіб.

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Автор: Сергій Коршунов