При цьому дата релізу екранізації Twisted Metal поки невідома.

Знімання серіальної екранізації Twisted Metal завершилося. Однак дата релізу шоу поки не повідомляється. Можливо, Sony ще не визначилася з термінами випуску адаптації.

Інформацією про завершення знімального процесу поділився шоуранер, виконавчий продюсер і сценарист Майкл Джонатан Сміт на особистому акаунті в Twitter.

"Останній день знімання був схожий на останній день в таборі: багато сміху, трохи сліз і морозиво, яке роздавали в кузові вантажівки "Ласунки". Ми всі не можемо дочекатися, коли ви побачите це безумство, на яке ми витратили наше літо", — написав Сміт.

Відео дня:

Шоуранер також розповів про труднощі, з якими зіткнулася команда. Знімальній групі довелося працювати в умовах аномальної спеки, миритися з затримками і придумувати, як змусити машини здійснювати потрібні дії. Сміт також опублікував фото крижаної скульптури, створеної на честь останнього дня на майданчику.

Twisted Metal: що відомо про серіал

Шоу створюється за мотивами однойменної гоночної серії. У ній користувачі змагалися з противниками на трасах, використовуючи бойові властивості автомобілів.

Роль головного героя Джона Доу виконає Ентоні Макі ("Месники", "Смертельна зона", "Банкір"). Сюжет присвятять його протистоянню з божевільним клоуном Нідлзом Кейном на прізвисько "Ласунка".

У серіалі також знялися Самоа Джо, Нів Кемпбелл, Томас Хейден Черч та інші актори.

Шоу Twisted Metal вийде на стрімінговому сервісі Peacock, дата запуску поки невідома.

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