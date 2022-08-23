Проект має кодову назву Odyssey.

Наприкінці січня Blizzard Entertainment анонсувала нову гру — симулятор виживання. Компанія зробила це заради додаткового набору співробітників. При цьому вона не поділилася ні подробицями, ні назвою проекту. Але зате недавно деталі гри надійшли з іншого джерела — від редактора Windows Central і довіреного інсайдера Джеза Кордена. Інформатор поділився відомостями про концепцію симулятора виживання, стилістику і механіки.

Проект має кодову назву Odyssey і буде традиційним представником жанру. У ньому поєднуються багатокористувацькі елементи, виживання, використання лука зі стрілами і магія. Стилістика в грі описується, як суміш Everwild і Fable Legends. Перша — це прийдешня ММО від творців Sea of Thieves, а друга — скасоване кооперативне продовження знаменитої рольової серії.

За словами джерел Кордена, проект виглядає добре і володіє казковою атмосферою. У світі будуть зустрічатися стімпанкові машини, але яка їхня роль, поки невідомо. А ще однією механікою стане традиційний крафт. Всі створені предмети дозволять продавати, що натякає на економічні взаємодії між користувачами.

Детальніше про ігри Blizzard

Найвідоміші проекти студії — World of Warcraft, Diablo і StarCraft. Сюди також можна додати ККІ Hearthstone.

Компанія не створювала нових всесвітів з часів Overwatch 2016 року випуску. Наскільки вдалим буде її свіже бачення, ще тільки належить з'ясувати.

Цікаво, що на англомовному сайті Blizzard згадується реліз майбутнього симулятора виживання для "PC and console". Тобто слово "консоль" присутнє в однині. Це може бути помилка, мовний зворот або ж підтвердження ексклюзивності Xbox. Офіційні уточнення з приводу платформ поки не надходили.

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