Наприкінці січня Blizzard Entertainment анонсувала нову гру — симулятор виживання. Компанія зробила це заради додаткового набору співробітників. При цьому вона не поділилася ні подробицями, ні назвою проекту. Але зате недавно деталі гри надійшли з іншого джерела — від редактора Windows Central і довіреного інсайдера Джеза Кордена. Інформатор поділився відомостями про концепцію симулятора виживання, стилістику і механіки.
Проект має кодову назву Odyssey і буде традиційним представником жанру. У ньому поєднуються багатокористувацькі елементи, виживання, використання лука зі стрілами і магія. Стилістика в грі описується, як суміш Everwild і Fable Legends. Перша — це прийдешня ММО від творців Sea of Thieves, а друга — скасоване кооперативне продовження знаменитої рольової серії.
За словами джерел Кордена, проект виглядає добре і володіє казковою атмосферою. У світі будуть зустрічатися стімпанкові машини, але яка їхня роль, поки невідомо. А ще однією механікою стане традиційний крафт. Всі створені предмети дозволять продавати, що натякає на економічні взаємодії між користувачами.
Детальніше про ігри Blizzard
- Найвідоміші проекти студії — World of Warcraft, Diablo і StarCraft. Сюди також можна додати ККІ Hearthstone.
- Компанія не створювала нових всесвітів з часів Overwatch 2016 року випуску. Наскільки вдалим буде її свіже бачення, ще тільки належить з'ясувати.
- Цікаво, що на англомовному сайті Blizzard згадується реліз майбутнього симулятора виживання для "PC and console". Тобто слово "консоль" присутнє в однині. Це може бути помилка, мовний зворот або ж підтвердження ексклюзивності Xbox. Офіційні уточнення з приводу платформ поки не надходили.