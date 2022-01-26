Студія Blizzard Entertainment, яка прославилася завдяки Warcraft, StarCraft і Diablo, анонсувала свіжу гру. Це буде високобюджетний симулятор виживання в повністю новому всесвіті. Компанія кличе фахівців приєднатися до створення проекту. Судячи з усього, саме заради вербування кадрів Blizzard розповіла про існування гри.
У заяві на офіційному сайті студії сказано: "Компанія Blizzard відправляється в нову подорож. Наш шлях лежить в абсолютно незвіданий всесвіт, в якому розгорнеться дія нової гри в жанрі симулятора виживання для ПК і консолей. Там нас чекають ще незнайомі герої, ще не розказані історії, ще не пройдені пригоди і безмежні можливості. Кожній історії потрібен оповідач. Кожному світу — творці. А що, якщо ця роль дістанеться вам?"
Читайте такожРозробники прийняли 70-річного гравця в World of Warcraft за бота і заблокували йогоПісля анонсу керівник Blizzard Майк Ібарра заявив, що награв у майбутній симулятор виживання безліч годин. Він захоплений баченням команди і світом, який реалізовується в проекті. Зараз студії потрібні художники, технічні інженери і дизайнери для виробництва майбутнього блокбастера.
Детальніше про ігри Blizzard
- Найвідоміші проекти студії — World of Warcraft, Diablo і StarCraft. Сюди також можна додати ККІ Hearthstone.
- Компанія не створювала нових всесвітів з часів Overwatch 2016 року випуску. Наскільки вдалим буде її свіже бачення, ще тільки належить з'ясувати.
- Цікаво, що на англомовному сайті Blizzard згадується реліз майбутнього симулятора виживання для "PC and console". Тобто слово "консоль" присутнє в однині. Це може бути помилка, мовний зворот або ж підтвердження ексклюзивності Xbox. Офіційні уточнення з приводу платформ поки не надходили.