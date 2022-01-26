Деталей проекту поки немає.

Студія Blizzard Entertainment, яка прославилася завдяки Warcraft, StarCraft і Diablo, анонсувала свіжу гру. Це буде високобюджетний симулятор виживання в повністю новому всесвіті. Компанія кличе фахівців приєднатися до створення проекту. Судячи з усього, саме заради вербування кадрів Blizzard розповіла про існування гри.

У заяві на офіційному сайті студії сказано: "Компанія Blizzard відправляється в нову подорож. Наш шлях лежить в абсолютно незвіданий всесвіт, в якому розгорнеться дія нової гри в жанрі симулятора виживання для ПК і консолей. Там нас чекають ще незнайомі герої, ще не розказані історії, ще не пройдені пригоди і безмежні можливості. Кожній історії потрібен оповідач. Кожному світу — творці. А що, якщо ця роль дістанеться вам?"

Читайте такожРозробники прийняли 70-річного гравця в World of Warcraft за бота і заблокували йогоПісля анонсу керівник Blizzard Майк Ібарра заявив, що награв у майбутній симулятор виживання безліч годин. Він захоплений баченням команди і світом, який реалізовується в проекті. Зараз студії потрібні художники, технічні інженери і дизайнери для виробництва майбутнього блокбастера.

Детальніше про ігри Blizzard

Найвідоміші проекти студії — World of Warcraft, Diablo і StarCraft. Сюди також можна додати ККІ Hearthstone.

Компанія не створювала нових всесвітів з часів Overwatch 2016 року випуску. Наскільки вдалим буде її свіже бачення, ще тільки належить з'ясувати.

Цікаво, що на англомовному сайті Blizzard згадується реліз майбутнього симулятора виживання для "PC and console". Тобто слово "консоль" присутнє в однині. Це може бути помилка, мовний зворот або ж підтвердження ексклюзивності Xbox. Офіційні уточнення з приводу платформ поки не надходили.

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