Джанкарло Еспозіто відвідає столицю України 4 та 5 вересня.

Актор Джанкарло Еспозіто, який зіграв наркобарона Густаво Фрінга в серіалах "Пуститися берега" та "Краще подзвоніть Солу", а також виконав роль антагоніста в прийдешньому екшені Far Cry 6, приїде до Києва на Comic Con.

Зірковий гість відвідає фестиваль 4 та 5 вересня. Джанкарло проведе QA-сесію на головній сцені, поспілкується з відвідувачами, а також візьме участь у фото - та автограф-сесіях, повідомили організатори.

Захід Comic Con Ukraine 2021 пройде на арт-Заводі Платформа.

Трейлер Far Cry 6

Far Cry 6 - коротко про гру

Far Cry 6 за участю Джанкарло Еспозіто вийде на ПК і консолі 10 жовтня 2021 року. У грі актор виконав роль диктатора Антона Кастільо, який править вигаданою тропічною країною Яра. Гравцеві потрібно буде перевтілитися в роль Дані Рохаса і примкнути до протестного руху, щоб знищити режим Кастільо.

Раніше Джанкарло розповідав про труднощі, які він зазнав в процесі роботи над грою. Зокрема, на зйомках практично не було декорацій, тому багато чого акторові доводилося додумувати самостійно.

Автор: Сергій Коршунов