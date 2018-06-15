У МОЗ планують створення мережі екстреного реагування щодо надання меддопомоги

У відомстві пропонують забезпечити людні місця дефібриляторами та медичними джгутами.

В рамках реформування системи екстреної медичної допомоги Міністерство охорони здоров’я передбачає створення мережі екстреного реагування з числа людей різних сфер діяльності, які на місці трагедії чи раптової хвороби зможуть невідкладно надати медичну допомогу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Вона наголосила, що МОЗ хоче покращити нашу систему екстреної допомоги «від того моменту, коли є дзвінок, до того, коли пацієнта привезуть в лікарню».

«Створюємо мережу екстрених реагувальників – це люди, які навчаються надавати екстрену допомогу в самому моменті, коли є драма або захворювання. Це пожежники, рятувальники, поліцейські, водії, пілоти, машиністи та інші, хто може бути поряд. Також першу базову допомогу повинні вміти надавати вихователі, вчителі, соціальні працівники», - зазначила Супрун.

«Треба також, щоб були в людних місцях дефібрилятори та джгути», - додала вона.

Очільник МОЗ повідомила, що для покращення системи екстреної медичної допомоги створюється нова система диспетчеризації.

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«Це і ІТ-інфраструктура, і мережа екстрених реагувань за участі парамедиків та екстрених медичних техніків, які надають висококваліфіковану допомогу», - сказала Супрун.

Вона звернула увагу на те, що в рамках реформи вводяться нові професії – це парамедик та екстрений медичний технік, який є на рівні парамедика, – це 3 роки навчання у медичному коледжі або університеті.

«Кожен водій буде мати таке навчання, бо зараз багато водіїв не навчаються догоспітальній допомозі і не можуть допомогти», - зазначила в.о. міністра.

За її словами, навчання та підвищення кваліфікації пройдуть всі ті медпрацівники, які зараз працюють у бригадах екстреної допомоги.

«І з тим буде підвищення зарплати та їхнього статусу», - підкреслила Супрун.

Вона наголосила і на важливості швидкої доставки хворого до медичного закладу, в цьому питанні МОЗ має намір налагодити співпрацю з поліцією.

«Щоб пропускали «швидку», будемо спілкуватися з МВС. Якщо немає супроводу, то хоча б щоб вони штрафували тих, хто не дозволяють проїхати машині «швидкої», - пояснила Супрун.