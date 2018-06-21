Вбивчий екстрим: журналісти пояснили, чому селфі та онлайн-трансляції стають небезпечними (відео)

Через намагання привернути до себе увагу дедалі частіше стаються трагедії.

Дурниці, що завершуються трагедіями, ладні робити діти та дорослі в прямому ефірі заради популярності в соціальних мережах.

Дедалі частіше глядачі таких трансляцій стають очевидцями моторошних подій, йдеться в сюжеті ТСН.

Щоб вразити підписників, люди навіть розбивають одне одному голови або балансують на краю прірви. Але оригінальний фон може коштувати занадто дорого, тож краще не робити фото та відео за кермом чи біля небезпечних тварин.

У кіберполіції розповідають, що хуліганів-селферів, що катаються в метро та залазять на потяги, відслідковують – для цього працює цілодобова група моніторингу.

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"У разі виявлення отаких фактів інформація скеровується до відповідних підрозділів Нацполіції. Якщо це стосується дітей – це до ювенальної превенції. Якщо це стосується якогось вже більш дорослого хуліганства – це відправляється до карного розшуку", - розповів заступник керівника управління кіберполіції Олександр Паламарчук.

Моніторять там й інфомацію щодо можливих самогубців у прямих ефірах. "Якщо ми це бачимо, ми вживаємо заходи для того, щоб встановити реальне місцезнаходження особи, щоб врятувати життя", - кажуть правоохоронці.

Психологи ж пояснюють, що дорослі роблять дурощі в онлайн-трансляціях заради екстриму, а кількість переглядів та лайків - це для них лише додатковий бонус, тоді як діти так компенсують нестачу уваги.

"Діти роблять подібні речі, тому що в них немає можливості, вочевидь, якимось іншим способом отримати увагу, похвалу", - вважає Олена Крушановська. А ще адеватно оцінювати ситуацію заважає адреналін.

Відповідальність лежить і на тих, хто ці дописи переглядає та ставить їм лайки. Достатньо просто не дивитися такі відеоролики – і тим самим перестати заохочувати екстремалів ризикувати життям.