В Україні внесли зміни до порядку вибору лікаря

Кампанія з вибору сімейних лікарів, педіатрів та терапевтів триває з квітня.

Міністерство охорони здоров’я України внесло зміни до порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Видтепер копії документів не потрібні, йдеться у повідомленні МОЗ у Facebook.

"Лікар або реєстратор більше не зобов'язані виготовляти і зберігати копії документів, які надає пацієнт. Пацієнт при підписанні декларації має показати тільки один з документів, що посвідчують особу, та документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків", - йдеться у повідомленні.

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Наголошується, що зберігати тепер необхідно тільки один примірник декларації, підписаний пацієнтом. Інший примірник залишається у пацієнта.

Як і раніше, у випадку, якщо людина через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролювальний орган і має відмітку у паспорті, цей документ не надається під час укладання декларації і цей пункт у декларації не заповнюється. Для ідентифікації особи у такому разі використовують номер документа, що посвідчує особу.

"Декларації про вибір лікаря, які були підписані до набрання чинності змін, дійсні і не анулюються", - додали у МОЗ.

Раніше наголошувалося, що з 1 липня українці надалі отримуватимуть медичну допомогу у будь-якому закладі охорони здоров’я незалежно від того, підписали вони декларацію з лікарем чи ще продовжують його шукати.