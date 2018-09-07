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З'явилися подробиці смерті першокласниці на уроці фізкультури на Волині (відео)

09:19, 07 вересня 2018
Країна
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Дівчинці стало зле на уроці фізкультури / Скріншот

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Медики "швидкої", яку викликали до школи, намагалися реанімувати дівчинку впродовж 40 хвилин, але врятувати її не вдалося. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.

За словами очевидців, особливого фізичного навантаження на тому уроці у дітей не було.

Директор школи ситуацію наразі не коментує. Причину смерті дитини зараз встановлює експертиза. 

Як повідомляв УНІАН, у Волинській області 6 вересня під час уроку фізкультури у школі села П’ятидні Володимир-Волинського району померла першокласниця, 2012 року народження.

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Теги: #смерть#дитина#вчитель фізкультури