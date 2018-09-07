З'явилися подробиці смерті першокласниці на уроці фізкультури на Волині (відео)

Медики намагалися реанімувати дівчинку впродовж 40 хвилин.

На Волині у селі П'ятидні першокласниця померла під час уроку фізкультури. Дитині раптово стало зле, вона посиніла та впала.

Читайте такожНа Закарпатті - спалах менінгіту: померла дитина, в селі оголошено карантин (відео)

Медики "швидкої", яку викликали до школи, намагалися реанімувати дівчинку впродовж 40 хвилин, але врятувати її не вдалося. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.

За словами очевидців, особливого фізичного навантаження на тому уроці у дітей не було.

Директор школи ситуацію наразі не коментує. Причину смерті дитини зараз встановлює експертиза.

Як повідомляв УНІАН, у Волинській області 6 вересня під час уроку фізкультури у школі села П’ятидні Володимир-Волинського району померла першокласниця, 2012 року народження.