З'явилися подробиці смерті першокласниці на уроці фізкультури на Волині (відео)
09:19, 07 вересня 2018Країна
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Медики намагалися реанімувати дівчинку впродовж 40 хвилин.
Дівчинці стало зле на уроці фізкультури / Скріншот
На Волині у селі П'ятидні першокласниця померла під час уроку фізкультури. Дитині раптово стало зле, вона посиніла та впала.
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Медики "швидкої", яку викликали до школи, намагалися реанімувати дівчинку впродовж 40 хвилин, але врятувати її не вдалося. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.
За словами очевидців, особливого фізичного навантаження на тому уроці у дітей не було.
Директор школи ситуацію наразі не коментує. Причину смерті дитини зараз встановлює експертиза.
Як повідомляв УНІАН, у Волинській області 6 вересня під час уроку фізкультури у школі села П’ятидні Володимир-Волинського району померла першокласниця, 2012 року народження.
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