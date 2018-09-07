Названо ймовірну причину смерті першокласниці на фізкультурі на Волині

Проводитимуться додаткові експертизи.

На Волині попередньою причиною смерті першокласниці, яка померла вчора під час уроку фізкультури, називають серцева недостатність.

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Як повідомив кореспондентові УНІАН начальник Володимир-Волинського відділення поліції ГУ НП у Волинській області Михайло Бобик, згідно із висновком судмедексперта із Нововолинська, смерть дівчинки настала внаслідок гострої серцевої недостатності.

«Надалі ще проводитимуться експертизи, гістології і т.д., але на сьогодні – це гостра серцева недостатність», - зазначив він.

За словами Бобика, тіло дівчинки наразі забрали батьки, які проживають у селі Хрипаличі Володимир-Волинського району.

Як повідомляв УНІАН, вчора зранку у школі села П’ятидні Володимир-Волинського району Волинської області під час уроку фізкультури померла першокласниця.