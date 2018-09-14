Електронні системи доставки нікотину ефективні для відмови від куріння - SRNT Europe

18-а конференція SRNT Europe Smoking & Disease проходила 6-8 вересня у Мюнхені за підтримки Баварського Парламенту та Ludwig-Maximilians University.

На конференції обговорювалися методи боротьби з епідемією тютюнопаління, дослідження електронних систем доставки нікотину та систем нагрівання тютюну, й ефективність їх використання як засобу відмови від куріння.

У дискусії про медикаментозні та альтернативні підходи до припинення куріння взяли участь більше ніж 400 представників наукової спільноти з 39 країн світу. Актуальним питанням конференції став збір даних про ефективність використання електронних систем нарівні з медикаментозною терапією як засобу відмови від куріння.

На Конференції були представлені результати міжнародних досліджень. Наприклад, у дослідженні «Електронні сигарети як засіб відмови від куріння в медичній практиці: сприйняття пацієнтами та можливості для дослідження» Університету Ньюкасл (Велика Британія) всі учасники позитивно відреагували на надання електронної сигарети та відзначили ефективність використання у відмові від традиційних сигарет. А у дослідженні українського Інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска протягом 6 місяців вивчався вплив електронних систем доставки нікотину та продуктів нагрівання тютюну на ключові фактори здоров’я серцево-судинної системи. В результаті, була зафіксована динаміка покращення серцево-судинного здоров’я курців при переході на електронні замінники.

Електронні сигарети вже використовуються у якості засобу відмови від куріння в розвинутих країнах, що веде до скорочення розповсюдження куріння. Великобританія і Канада фіксують позитивну динаміку на національному рівні при рекомендаціях електронних замінників курцям службами допомоги у відмові від куріння. Активно підхід застосовується у Нідерландах, Греції, Німеччині, Угорщині, Польщі, Румунії та Іспанії.

Окрему увагу було приділено використанню електронних сигарет неповнолітніми. Результати дослідження більше 13 тис. підлітків 14-17 років з 7 країн ЄС показали, що вони все ще продовжують експериментувати зі звичайними сигаретами, які швидко викликають залежність, а експерименти з електронними сигаретами трапляються рідше та не приводять ані до щоденного використання, ані до переходу на звичайні сигарети. Маніпуляції про шкоду від використання електронних сигарет тільки підштовхують підлітків до традиційного куріння, рівень якого продовжує залишатися високим.

В Україні для відмови від куріння рекомендується виключно медикаментозна терапія. Проте, ключові препарати відсутні на ринку, а нікотинозамісні препарати використовуються без контролю лікарів, що суперечить принципам досягнення ефективності.

Основний бар’єр використання електронних систем доставки нікотину в Україні – недостатнє інформування курців про засоби зменшення шкоди та властивості альтернативних продуктів. Поки українська медична спільнота формує доказову базу, в Британії вже зафіксовано 2,9 млн користувачів електронних сигарет, 470 000 використовують їх з метою позбавитися від залежності, а десятки тисяч повністю відмовляються від куріння щороку.

Нагадаємо, що використання електронних систем доставки нікотину та продуктів нагріву тютюну містить значно менше ризиків для здоров’я, а пара та аерозоль містить на 90-95% менше шкідливих речовин, ніж сигаретний дим. Ще у 2007 The Royal College of Physicians опублікував звіт, у якому зазначено, що більша частина шкоди від куріння виникає не через нікотин, а через компоненти тютюнового диму, які містяться у звичайній сигареті.