Супрун попередила українців про невидиму загрозу від телефонів

В.о. глави МОЗ наголосила, що варто слідкувати за гігієною свого телефона дуже ретельно.

Смартфони супроводжують нас буквально всюди, тому на їхній поверхні залишаються сліди від наших пальців, волога, жир і піт від скронь, вух і волосся, залишки їжі та бруду, маленькі часточки всіх місць, де вдалося побувати за день.

Це все само по собі є джерелом мікробного забруднення та слугує багатим середовищем для розмноження та виживання бактерій, пише на своїй сторінці у Facebook в.о. глави МОЗ Уляна Супрун.

До того ж, ми часто зберігаємо телефони у теплі й вони самі можуть нагріватися. Такі умови створюють дуже сприятливе середовище для життєдіяльності мікроорганізмів. Крім того, в деяких джерелах можна знайти інформацію, що наші телефони в 10 разів брудніші за туалети.

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"Більшість з цих бактерій не створюють смертельної для нас небезпеки, утім серед них все-таки можуть бути присутні й патогени, до прикладу, патогенні штами кишкової палички або ж антибіотикорезистентні стафілококи чи стрептококи та багато інших. Вони можуть виступати збудниками кишкових та шкірних інфекцій, підвищити ризики гострого кишкового отруєння або викликати грип", - розповіла Супрун.

Зокрема, в багатьох дослідженнях вказано, що телефони в медзакладах можуть бути джерелом розповсюдження внутрішньолікарняних інфекцій.

"Існують різні способи збереження гігієни телефону – від дезінфікуючих серветок для техніки до спеціальних ультрафіолетових кейсів, які можна використовувати також і для гаманців та годинників. Наприклад, в цьому дослідженні було визначено, що найефективнішими є ультрафіолетові бокси. Натомість вони досить дорогі, тому для більшості людей не матимуть сенсу, щоби просто очищувати смартфон", - пояснила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я.

Супрун зазначила, що більш універсальним, ефективним та доступним способом можуть бути спиртовмісні дезінфектанти – наприклад, спиртовмісний дезінфікуючий засіб, спрей чи серветки, наприклад, на основі ізопропілового спирту. Або ж скористайтеся звичайними вологими серветками, вони також очищають поверхню, хоч і не мають дезінфікуючої активності.

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