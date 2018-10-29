"Справа сфабрикована": родичі померлого від кору хлопчика розповіли, як проходило його лікування (відео)

Батьки кажуть, що всі аналізи переписані, а справа - сфабрикована.

У суботу, 27 жовтня, в обласній дитячій лікарні в місті Мукачево Закарпатської області помер 12-річний хлопець із села Страбичова.

Головний лікар дитячої обласної лікарні Роман Шніцер зазначив, що попередньо у дитини діагностували кір, передає Mukachevo.net.

"Антибіотик, гормони і анальгін з димедролом. Потім йому почали спазмуватись судини в ногах, він скаржився на те, що від цих уколів йому було зле. Ноги потерпли, йому було холодно у ноги. Він спробував встати, але не зміг втриматись на ногах. Ніхто нічого не робив, так ургентно, щоб швидко це було. Ми привезли його близько 07:00 годині, а помер він близько 15:00 години", - розповідає сестра загиблого хлопчика Анжеліка Кампов.

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До цього хлопчика тиждень лікували під наглядом лікаря обласної дитячої лікарні, у закладі запевняють, стан хлопчика не був тяжкий, лікар діяв згідно з інструкціями. Востаннє на прийомі у лікаря хлопець був у середу. Виявивши характерний висип на шкірі, діагностували кір, але продовжили лікування вдома, бо був у задовільному стані.

"Лікар має ліцензію на приватну практику як педіатр, це один з найкращих лікарів області. Станом на той час, коли його бачив Аркадій Володимирович, дитина була у задовільному стані. Якби дитина була у середньому або тяжкому стані, її б однозначно госпіталізував у відділення", - каже головний лікар дитячої обласної лікарні Роман Шніцер.

Батьки зазначають, що постійно тримали зв'язок з лікарями, працюючи за кордоном. Щойно дізнались про погіршення — повернулися.

"Не може так бути, аби дитина пішла до лікарні своїм ходом о 7 годині, а вже о 3 померла. Нам казали, що всі аналізи добрі, що у нього рентген чистий, вчора на суді було, що рентген вже не добрий, аналізи погані, - зазначила мати хлопця, а батько додав. - При вилученні історії з лікарні ми виявили, що аналізи всі переписані і вся справа сфабрикована".