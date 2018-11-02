Психолог пояснила, чому не потрібно терпіти у стосунках

Психолог розповіла, що постійне терпіння того, що не подобається – це зусилля, а іноді навіть і насильство над собою.

Є серйозна різниця між терпінням як компромісом у стосунках, яке є певним усвідомленим і спыльним внеском, й терпінням на знос.

Про це у своєму блозі пише психолог і гешальт-терапевт Марія Долгих. За її словами, терпіння ніяк не пов'язане з любов'ю і турботою про себе.

"Це завжди зусилля й іноді навіть – насильство над собою. І важливо усвідомлювати, навіщо і заради чого ти терпиш. Чи варта шкурка вичинки? Або ти зараз терпиш, просто тому, що звик. Ти витримуєш", - зазначила психолог.

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Вона пояснила, що, витримуючи багато болю в дорослому віці, ми надсилаємо самим собі послання: "ти не заслуговуєш ніжності, турботи і любові".

"І це послання дуже сильно впливає на все наше життя, поступово руйнуючи нас, роблячи нас черствими, нечутливими", - наголосила Долгих.

"Коли є можливість помітити свій біль, поспівчувати собі, з'являється цінність себе і чутливість до себе. Себе відверто шкода. Дедалі більше розумієш, що заслуговуєш ніжності, турботи і любові", - підсумувала гешальт-терапевт.

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