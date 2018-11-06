В Україні на кір захворіли вже понад 36 тисяч осіб – МОЗ

Минулого тижня на кір захворіли 1 тис. 246 осіб, що на 5,5% менше, ніж попереднього тижня.

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, з початку 2018 року на кір захворіли 36 тис. 455 осіб – 14 тис. 111 дорослих і 22 тис. 344 дитини.

«Якщо рівень захворюваності залишиться на такому ж рівні, до кінця року кількість хворих на кір може перевищити найвищий показник захворюваності, що був зафіксований в Україні з 1991 року (42 тис. 724 особи в 2006 році). Ліків від кору не існує, єдиний спосіб захиститися від цього захворювання – вакцинація», - повідомляється на сторінці ЦГЗ у Facebook.

Зазначається, що наразі в Україні достатньо вакцин для проведення планової та посиленої імунізації проти кору. Станом на 1 листопада 2018 року наявні 602 тис. 193 доз вакцин проти кору, паротиту і краснухи (КПК). Усі вакцини доставив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

За даними ЦГЗ, найбільше людей захворіли на кір у Львівській (7 тис. 364), Івано-Франківській (3 тис. 612), Закарпатській (3 тис. 459), Одеській (2 тис. 550) областях, у Києві (2 тис. 408) та Тернопільській області (2 тис. 120).

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Всього з початку року від ускладнень кору померло 15 осіб: 11 дітей і 4 дорослих.

Як інформують у МОЗ, минулого тижня в Україні на кір захворіли 1 тис. 246 осіб – 359 дорослих і 887 дітей. Це на 5,5% менше ніж попереднього тижня.

Також зазначається, що найбільше хворіють на кір діти у віковій категорії 5-9 років (майже 32% серед усіх дітей). Це ті діти, які не отримали другу дозу КПК вчасно, через що у них не виробився імунітет до хвороби. В рамках посиленої імунізації відсоток дітей, які вчасно отримали 1-шу дозу КПК, становить 35,7% (найменше – у Чернівецькій, Одеській, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях). А відсоток дітей, які вчасно отримали дві дози, ще менший – 28,8% (найменше - у Запорізькій, Тернопільській, Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській областях).

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада у МОЗ заявили, що зростання рівня захворюваності на кір в Україні спостерігається з середини вересня.

Гендиректор Центру громадського здоров’я МОЗ Володимир Курпіта заявив, що це сезонне, прогнозоване зростання, і додав, що спалах кору триває в усій Європі.