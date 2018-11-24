До країни вже прийшов грип та інші інфекції: українцям дали поради щодо боротьби із захворюваннями

Проти грипу єдиний захист - це вакцинація, котру треба поновлювати щороку, стверджують експерти.

На Харківщині вже зафіксовано перший випадок сезонного захворювання на грип, а справжньої масованої атаки одразу трьома різними штамами лікарі очікують приблизно за місяць.

Інші ГРВІ, активна циркуляція яких почалася ще у жовтні, стрімко поширюються, йдеться в сюжеті ТСН.

Ці хвороби українці часто не вважають інфекціями та сприймають за банальну застуду. "Майже впевнена, що це не вірусне, не грип, це перепади температури. Курточку накинув – не застебнув", - каже Дар’я. Протизастудний рецепт її мами – це каша з лимону, імбиру, меду, котра розводиться в окропі та п’ється 5-6 разів на день. "Відчуваєш, що твої мікроби просто не витримують", - каже хвора. Якщо ж гіршатиме чи слабкість затягнеться, лише тоді Дар’я обіцяє піти до лікаря.

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Костянтина врешті притисло і він почув діагноз: трахеїт. Чоловік почав кашляти ще два тижні тому і чекав, що минеться. Медики ж застерігають, що кашель, нежить, чхання, фізична слабкість, втома – це перші ознаки застуди. І вони часто штовхають українців до самолікування розрекламованими препаратами з сумнівною ефективністю, котрі лікарі називають словом "фуфломіцин". Гірше може бути хіба що самостійне ковтання антибіотиків. "Антибіотики діють на бактеріальну флору. Це бактерії. А застуда – це вірусне. Антибіотики ослаблюють організм, вони вбивають і погані, і хороші мікроорганізми, котрі там живуть", - пояснює сімейний лікар Катерина Лисенко. Крім того, що невилікувана застуда прогресуватиме, людина завдасть собі додаткової шкоди.

Не радять фахівці й пити жарознижувальні, доки термометр показує менше 38,5 градусів, щоб не заважати організмові боротися з інфекцією. Важливо постійно поповнювати запас рідини, яку тіло втрачає з потом. "Листя чорної смородини - і п’єм чай для того, щоб чорна смородина підвищувала або тримала імунітет, щоби він не ослаблявся", - каже травиця Наталія Земна. Загалом і традиційна, і народна медицина радять не лікувати, а запобігати хворобам, а отже, тримати імунітет міцним, щоби він не пропускав інфекції. Його запорука – здоровий сон, відпочинок і правильне харчування.

"Імунітет залежить від того, як працює травна система. Щоб тонізувати шлунок і травну систему, у нас є капуста. Салат із капусти свіжої або ж із квашеної ми вживаємо щодня, а до салату з капусти додаємо цибульку", - пояснює Земна.

Проти ж грипу єдиний захист - це вакцинація, котру треба поновлювати щороку. У центрі громадського здоров’я наполягають, що це дуже важливо, оскільки вірус провокує ускладнення, на кшталт пневмонії чи менінгіту, котрі можуть призвести навіть до летальних результатів.

Минулого року було сім таких випадків, а цьогоріч уже зробили щеплення понад 80 тисяч українців. Однак це не рятує від сотень дрібних сезонних вірусів. Золоте правило зимового сезону: застудився – сиди вдома. І річ не лише в тому, що навантаженнями можна довести себе від стану легкого нездужання до серйозної хвороби, але й тому, що жертвами недуги одного стануть усі довкола.