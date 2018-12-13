В Україні захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідемічний поріг

Епідемічні пороги перевищені в Харківській області – на 23%, в Житомирській, Сумській та Київській – на 12%, в Донецькій – на 1,1%.

Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні перевищила епідемічний поріг.

Як йдеться у повідомленні на сайті МОЗ, за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 203 тис. 335 людей, із них 67,3 % діти віком до 17 років, а одна людина померла внаслідок грипу.

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"Показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 528,2 на 100 тисяч населення, що на 1,8% більше епідемічного порогу по Україні. Епідемічні пороги перевищені в областях: Харківській – на 23%, в Житомирській, Сумській та Київській – на 12%, в Донецькій – на 1,1%", - йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років збільшився на 2,6 % та 6,7 % відповідно.

З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 127 тис. 196 людей.