В результаті зіткнення загинули українці - шестирічний хлопчик та його дворічний брат.

Сім’я з України потрапила у моторошну дорожньо-транспортну пригоду в Австрії, внаслідок якої загинули двоє дітей.

Про це повідомляє Kronen Zeitung.

Аварія сталася у вівторок, 31 серпня. За попередніми даними, автомобіль Ford, в якому перебувала сім’я з України, зупинився на третій смузі через поломку. В цей час 40-річний мешканець Нижньої Австрії влетів в їхню машину.

В результаті зіткнення загинули шестирічний хлопчик та його дворічний брат. Батьків також доставили до лікарні. 40-річний винуватець аварії отримав незначні пошкодження.

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Автор: Денис Прядко