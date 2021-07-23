Українців закликають вакцинуватися.

У Міністерстві охорони здоров'я очікують, що восени в Україні введуть новий карантин. В країні повністю вакциновано від коронавірусу лише 4% населення.

Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін розповів "Сніданку з 1+1".

"Коронавірус не зникає. Україна реєструє на своїй території штам "Дельта". Вже майже сто країн звітують, що "Дельта" викликає великі та швидкі спалахи на території держав", - повідомив він.

Лікар-реаніматолог з Ізраїля Борис Бриль вважає, що Україну цей спалах теж торкнеться.

Читайте такожВ Києві з'явилися тести для виявлення штаму коронавірусу "Дельта""Восени буде ріст. У вас недостатня кількість перехворілих і вакцинованих для того, щоб пандемія зупинилася", - наголосив він.

За офіційними прогнозами, через нову хвилю доведеться ввести найсуворіший карантин.

"До червоної зони, я впевнений, ми точно повернемося. Це лише питання часу", - каже Кузін.

Лікар відзначив, що потужність третьої хвилі залежатиме від кількості вакцинованих.

"Я б радив, фокусувати зараз всі зусилля на тому, щоби вакцинуватися. Восени мати свій імунітет", - наголосив головний санлікар.

У МОЗ хочуть до кінця літа пройти критичну точку - десять мільйонів щеплень. Для цього можуть відкрити пункти вакцинації в аптеках і навіть у торговельних центрах.

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Автор: Людмила Жерновська