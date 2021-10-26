Водіям службового транспорту заборонили підвозити інших містян.

В одному з міст Запорізької області на період дії "червоної" зони заборонили рух міського транспорту. Мова йде про Енергодар.

Як повідомляє прес-служба міськради, відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що з 25 жовтня на період дії "червоного" рівня епідемічної небезпеки пасажирські перевезення містом будуть заборонені.

"Підприємствам, які здійснюють перевезення працівників службовим транспортом, рекомендовано розробити графіки та маршрути перевезень таким чином, аби мінімізувати контакт працівників з іншими жителями", - йдеться у рішенні.

Читайте також"Я такого ще не бачив": лікар розповів про новий "Дельта"-штам коронавірусуТакож зазначається, що після виходу із "червоної" зони та відновлення перевезень у місті можуть запровадити додаткові обмеження, серед яких – наявність у пасажирів (крім осіб до 18 років) негативного ПЛР-тесту, сертифіката про вакцинацію або документа, що підтверджує отримання однієї дози вакцини.

За минулу добу в Енергодарі виявили 132 нових випадки COVID-19, померлих внаслідок коронавірусної хвороби не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, з 18 жовтня на території Запорізької області встановлено "червоний" рівень епіднебезпеки. Окрім цього, в Україні за добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей за увесь час пандемії.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Світлана Макринська