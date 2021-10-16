Штраф наклали за порушення правил карантину. Водночас триває слідство у рамках провадження за статтею про хуліганство.

У Запоріжжі правоохоронці відкрили провадження за статтею про хуліганство щодо поведінки водія місцевої маршрутки, який облаяв пільговиків, а потім висадив усіх пасажирів на найближчій зупинці і подався геть.

Про це повідомляє прес-служба ГУНП Запорізької області.

Провадження відкрили після того, як відео інциденту опублікували в мережі. В рамках досудового розслідування правоохоронці встановили рейсовий маршрут, на якому сталася дана подія та фірму-перевізника.

Копи ідентифікували особу порушника, який зізнався у конфліктній ситуації 13 жовтня. На підставі зібраної інформації щодо водія винесли постанову про порушення правил карантину і наклали стягнення штрафу.

А ось на перевізника представники Укртрансбезпеки склали акт щодо порушення правил перевезення пасажирів, який в подальшому буде розглянуто на комісії.

Триває досудове розслідування, відкрите за фактом хуліганства.

Санкція за статтею передбачає штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

Що передувало

15 жовтня у мережі з’явилося відео конфлікту водія запорізької маршрутки з пасажирами. Спершу чоловік обматюкав пільговика і вимагав, щоби він заплатив за проїзд.

Потім водій висадив пасажирів, пояснюючи, що їде в гараж.

Містяни пояснили, що водій маршрутки часто поводиться грубо і зловживає лайкою.

Автор: Віолетта Орлова