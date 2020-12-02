Лікар зазначив, що дослідження щодо аспірину при COVID-19 знаходиться зараз лише на початкових етапах.

Позитивний ефект вживання аспірину під час захворювання на коронавірус наразі не підтверджений науковими дослідженнями. Але вживання цього препарату при грипі вважається неприпустимим.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-епідеміолог, інфекціоніст Олексій Галімський. Він зазначив, що дослідження щодо аспірину при COVID-19 знаходиться зараз лише на початкових етапах.

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"Зараз нібито у США розпочалося масштабне дослідження з приводу застосування аспірину. Є підстави вважати, що якийсь позитивний ефект він справляє. Але все це зараз на рівні початкових досліджень", – зазначив він.

В цьому контексті медик розповів про підхід до застосування аспірину, що актуальний сьогодні. "Підхід інфекціоністів такий: при гострих вірусних інфекціях застосування аспірину – це табу. Але всюди є питання дози і є люди, хворі на серцево-судинні хвороби, які вживають аспірин постійно. Таким людям припиняти цей прийом не радять", – пояснив Галімський.

Разом з тим він додав, що "при грипі аспірин категорично протипоказаний".

Медик також прокоментував інформацію про те, що нібито знизити ризик зараження COVID-19 допоможуть таблетки для розсмоктування чи спреї для горла, що містять хлорид цетилпирідинія. "Як на мене, це щось з розряду фантастики", – наголосив Галімський.

Вакцина від коронавірусу: останні досягнення розробників

Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією домоглися в третій фазі випробувань вакцини найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.

У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.

Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.

Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.

В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.

18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.

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Автор: Андрій Василюк