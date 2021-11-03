Медзаклади Києва наразі забезпечені киснем для лікування хворих на COVID-19. Втім, у разі стрімкого збільшення кількості хворих, які потребують кисневої підтримки, може виникнути проблема нестачі кисню.

Медичні заклади Києва наразі забезпечені киснем для лікування хворих на COVID-19.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook.

За його інформацією, з 6050 ліжок для лікування таких хворих 88% уже оснащені системою подачі кисню. Кошти на це виділяє і місто, і держава. Зокрема, Київ отримав 54 млн грн на ремонт та встановлення кисневих трас в медзакладах.

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"Зазначу, що сьогодні міські лікарні щодоби використовують загалом від 35 до 45 тонн кисню. За словами лікарів, це майже втричі більше, ніж під час попередньої хвилі вірусу", - підкреслив мер.

Кличко повідомив, що місто працює над постійним поповненням запасів кисню. Також керівники лікарень постійно комунікують між собою та з Департаментом охорони здоров’я Київської міської держадміністрації, і туди, де виникають проблеми, одразу направляють додаткові запаси кисню.

"Кисень у місті поки є. Ми уклали попередньо договори з різними підприємствами на його постачання. Втім, у разі стрімкого збільшення кількості хворих, які потребують кисневої підтримки, – а сьогодні ліжок з киснем у столиці заповнено майже 75% – фахівці не виключають, що може виникнути проблема нестачі кисню. Тому ми продовжуємо працювати, щоб перебоїв із киснем в столичних медзакладах не було", – зазначив міський голова.

Нагадаємо, за минулу добу у Києві за добу виявили 2024 нових хворих на COVID-19, померли від ускладнень 69 людей.

Станом на сьогодні від початку пандемії у місті 263 тис. 559 (станом на вчора, 2 листопада, - 261 тис. 535) підтверджених випадків захворювання на COVID-19, летальних випадків – 6 тис. 337 (на вчора 6 тис. 268). Випадків одужання в столиці загалом 231 тис. 733 (230 тис. 623).

В столиці на сьогодні у лікарнях перебуває 4 тис. 210 хворих на коронавірус, в тому числі у реанімаціях – 380 пацієнтів.

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Автор: Інна Андаліцька