Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди дня здоров'я, який відзначають 7 квітня.
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На своїй сторінці в Instagram президент закликав громадян стежити за своїм здоров'ям. На знімку Зеленський сидить в кабінеті, за столом переговорів, одягає маску і щиро посміхається.
"Бажаю 36,6 на термометрі, 120/80 на тонометрі, і 99% на пульсоксиметрі" - написав український гарант.
Користувачі в коментарях почали писати різне: "Яке здоров'я якщо в холодильнику порожньо", "З Благовіщенням", "Спасибі Вам наш президент".
Зазначимо, що в цьому році день здоров'я проходить під гаслом «Побудуємо більш справедливий, більш здоровий світ». Запровадили його ще у 1948 році, під час першої сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я. Головна ідея даного свята - привернути увагу народу до проблем охорони здоров'я. Це дуже важливо, а зокрема зараз, епоху коронавірусу.
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