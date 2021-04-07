Глава держави привітав українців зі святом.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди дня здоров'я, який відзначають 7 квітня.

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На своїй сторінці в Instagram президент закликав громадян стежити за своїм здоров'ям. На знімку Зеленський сидить в кабінеті, за столом переговорів, одягає маску і щиро посміхається.

"Бажаю 36,6 на термометрі, 120/80 на тонометрі, і 99% на пульсоксиметрі" - написав український гарант.

Користувачі в коментарях почали писати різне: "Яке здоров'я якщо в холодильнику порожньо", "З Благовіщенням", "Спасибі Вам наш президент".

Зазначимо, що в цьому році день здоров'я проходить під гаслом «Побудуємо більш справедливий, більш здоровий світ». Запровадили його ще у 1948 році, під час першої сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я. Головна ідея даного свята - привернути увагу народу до проблем охорони здоров'я. Це дуже важливо, а зокрема зараз, епоху коронавірусу.

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Автор: Вікторія Гордієнко