Директор установи зазначив, що робочий день розписаний по хвилинах.

Коронавірус не на жарт розбушувався в Одесі. У місцевому крематорії щодня спалюють до 40 тіл, більшість померлих хворіли на COVID-19.

Про це пише місцеве видання Думський.

За словами директора Одеського крематорію Володимира Букача, робота установи розписана на весь день по хвилинах, піч працює без перерв.

Він зазначив, що на прощання родичам виділяють лише 20 хвилин, а число кремацій вже досягло показників, які були навесні 2020 року. Букач запевнив, що установа працює в штатному режимі nf справляється зі збільшенням навантаження. Водночас в jдеський крематорій стали надходити заявки з інших міст.

Читайте такожКонвеєр для трупів: лікар розповів у деталях про "пекло" ковідних реанімацій в Україні"Проблема, також в тому, що в Україні всього три крематорії й до нас везуть тіла з інших міст. Але ми справляємося. Я сподіваюся, що ми зараз на піку й далі піде на спад", – підсумував директор крематорію.

Як раніше повідомляв УНІАН, 20 жовтня голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький на засіданні парламенту сказав, що черга з катафалків до Київського крематорію становить близько двох годин.

Пізніше у Київському крематорії спростували заяву Радуцького про збільшення черг на кремацію. За даними підприємства, за весь 2020 рік було кремовано 1470 померлих від COVID-19, за період з 1 січня по 20 жовтня 2021 року – 3144, за період з 1 по 20 жовтня 2021 року – 335 осіб.

Автор: Анастасія Горбачова