До COVID-19 потрібно ставитися як до нової хвороби, що пов'язано з появою нових штамів.
Читайте такожНа COVID-19 можна захворіти навіть у разі наявності високого рівня антитіл до коронавірусу – ГолубовськаПро це заявила головний позаштатний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України Ольга Голубовська, передає "Коронавірус_інфо" в Telegram.
За її словами, водночас групи ризику повинні бути вакциновані: імунна система має бути обізнаною, тоді перебіг хвороби буде легшим.
«Справді, нові штами вірусу частково ухиляються від вакцин. В більшості це південно-африканський та бразильський штами», — зазначила Голубовська.
Фахівець підкреслила, що в Україні трапилася чергова «страшна хвиля» захворюваності на коронавірус, яку за її перебігом не можна порівняти з попередньою. Але її можна подолати за допомогою вакцинації.
Вас також можуть зацікавити новини
- Ситуація з COVID-19 найгірша: інфекціоніст закликала ввести жорсткий карантин
- В Україні змінили протокол лікування COVID-19: що змінилося
- Голубовська розповіла про підступність нових штамів коронавірусу в Україні
- Науковці з'ясували, що "британський" штам коронавірусу не смертельніший за інші
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram