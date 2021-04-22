Фахівець підкреслила, що в Україні трапилася чергова «страшна хвиля» захворюваності на коронавірус.

До COVID-19 потрібно ставитися як до нової хвороби, що пов'язано з появою нових штамів.

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За її словами, водночас групи ризику повинні бути вакциновані: імунна система має бути обізнаною, тоді перебіг хвороби буде легшим.

«Справді, нові штами вірусу частково ухиляються від вакцин. В більшості це південно-африканський та бразильський штами», — зазначила Голубовська.

Фахівець підкреслила, що в Україні трапилася чергова «страшна хвиля» захворюваності на коронавірус, яку за її перебігом не можна порівняти з попередньою. Але її можна подолати за допомогою вакцинації.

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Автор: Ірина Погоріла