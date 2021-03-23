За словами глави МОЗ, ризики "постковідного" синдрому зростають.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що дві третини хворих після одужання від COVID-19 потребують проходження додаткової реабілітації від 3 до 6 місяців.

Читайте такожВ Україні від коронавірусу вакцинували майже 122 тисячі осібЯк передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

"У нас у зв’язку з цим "британським" штамом зросли ризики "постковідного" синдрому. Тобто, люди, які перехворіли на COVID-19, від 3 до 6 місяців повинні проходити реабілітацію, по суті, лікуватися. Їхня кількість становить зараз до 70%, тобто дві третини хворих", - сказав він.

Коронавірус в Україні

Минулої доби в Україні зафіксували 11 тис. 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 56 тис. 732 особи, одужали – 1 млн 268 тис. 886 осіб, летальних випадків зафіксовано 30 тис. 431, ПЛР-тестувань проведено 7 млн 726 тис. 035.

4 березня Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського повідомив про виявлення в Україні "британського" штаму коронавірусу. У процесі секвенування 20 зразків визначено, що два з них, з Івано-Франківської області, належать до "британського" варіанту з наявними характерними мутаціями.

16 березня, за даними Центру громадського здоров’я МОЗ, на територіях Вінницької та Закарпатської областей було виявлено циркуляцію мутованих штамів коронавірусу, які мають британське походження.

22 березня Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ заявив, що у Києві та на Прикарпатті виявлені нові, небезпечніші мутації "британського" штаму коронавірусу, комбінація яких, вочевидь, спричинила нинішню хвилю епідемії, і є поясненням все частішого виявлення випадків повторного інфікування людей.

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Автор: Костянтин Гончаров