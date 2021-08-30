Коронавірусом все частіше хворіють молоді українці. Перші симптоми захворювання також змінилися.
Про це повідомляє ТСН.
За словами головного лікаря Львівської обласної інфекційної лікарні Сергія Федоренка, частіше стали хворіти COVID-19 у важкій формі люди молодого та середнього віку.
"Змінився вік хворих. Коронавірусом тепер інфікуються та хворіють у важкій формі люди молодого та середнього віку. Ось, наприклад, сьогодні вночі ми перевели на кероване дихання відносно молоду людину, якій всього 42 роки. Такого під час першої хвилі не було", - розповів лікар.
Читайте такожЛяшко прокоментував введення локдауну в Україні у листопадіПри цьому він зазначив, що втрата нюху та смаку у пацієнтів зустрічається рідше, але українці стали частіше скаржитися на розлади шлунково-кишкового тракту.
"Також у людей, яких госпіталізують з коронавірусом, відсутні такі симптоми, як порушення органів сприйняття, тобто нюху та смаку. Зате збільшилася кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлади шлунково-кишкового тракту. Цього раніше не спостерігалося так часто", - підкреслив Федоренко.
Також він зазначив, що більшість хворих зараз мають важкі ураження легень.
Як раніше повідомляв УНІАН, епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк розповіла, що Україні загрожує погіршення ситуації з поширенням коронавірусу COVID-19. Будуть важко хворіти люди, яким понад 65 років, оскільки серед цієї вікової групи в нашій країні найменше вакцинованих.