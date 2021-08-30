Медик вказав, що хворіти стали частіше молоді українці.

Коронавірусом все частіше хворіють молоді українці. Перші симптоми захворювання також змінилися.

Про це повідомляє ТСН.

За словами головного лікаря Львівської обласної інфекційної лікарні Сергія Федоренка, частіше стали хворіти COVID-19 у важкій формі люди молодого та середнього віку.

"Змінився вік хворих. Коронавірусом тепер інфікуються та хворіють у важкій формі люди молодого та середнього віку. Ось, наприклад, сьогодні вночі ми перевели на кероване дихання відносно молоду людину, якій всього 42 роки. Такого під час першої хвилі не було", - розповів лікар.

Читайте такожЛяшко прокоментував введення локдауну в Україні у листопадіПри цьому він зазначив, що втрата нюху та смаку у пацієнтів зустрічається рідше, але українці стали частіше скаржитися на розлади шлунково-кишкового тракту.

"Також у людей, яких госпіталізують з коронавірусом, відсутні такі симптоми, як порушення органів сприйняття, тобто нюху та смаку. Зате збільшилася кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлади шлунково-кишкового тракту. Цього раніше не спостерігалося так часто", - підкреслив Федоренко.

Також він зазначив, що більшість хворих зараз мають важкі ураження легень.

Як раніше повідомляв УНІАН, епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк розповіла, що Україні загрожує погіршення ситуації з поширенням коронавірусу COVID-19. Будуть важко хворіти люди, яким понад 65 років, оскільки серед цієї вікової групи в нашій країні найменше вакцинованих.

Автор: Анастасія Горбачова