У нашій країні необхідний карантин, вважає головний санітарний лікар.

В Україні штам коронавірусу COVID-19 "Дельта" офіційно діагностовано різними способами вже у понад півтисячі осіб.

Штам "Дельта" знайдений у понад 600 осіб, розповів заступник голови Міністерства охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Апострофу".

Водночас співрозмовник підкреслив, що нашій країні потрібен карантин, і жителям необхідно носити маску, оскільки вона може врятувати життя.

"...Вона (маска – Ред.) необхідна насамперед для того, щоб не допустити зараження коронавірусною хворобою. Вона захищає не тільки від коронавірусу, а й від низки інших інфекційних хвороб...", – підкреслив чиновник.

Нагадаємо, у березні 2020 року почалася пандемія коронавірусу, у цьому ж місяці в Україні почався карантин. Пізніше обмежувальні заходи не раз продовжували.

Штам коронавірусу "Дельта" вперше знайшли восени 2020 року в Індії, він вважається більш заразним, ніж попередні виявлені мутації захворювання. Пізніше цей штам потрапив в Україну і забрав кілька життів.

Коронавірус в Україні зараз – що потрібно знати

Станом на 29 серпня COVID-19 діагностовано у 2 284 191 особи, одужали 2 206 392 пацієнти, а померли 53 720 осіб.

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Автор: Екатерина Присяжнюк