Українські лікарі закликали колег не виписувати "дурниці" пацієнтам.

Деякі лікарі призначають дорогі та неефективні ліки для коронавірусних пацієнтів.

Про це заявила медичний експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

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"Є речі, які залежать від нас. І це те, як ми призначаємо антибіотики, як ми призначаємо жахливу єресь. Мені колеги надіслали прямо з фотографіями, що і коли призначають людям. Щоб ми припинили, наприклад, ганяти пацієнтом за Ремдісівіром, актемром і всім тим дорогим, що не працює при "ковіді". Припиняйте це все! Це не працює при "ковіді". Це дорого, це контрабанда", — сказала вона.

Її підтримав лікар-реаніматолог з Ізраїлю Борис Бриль. За його словами, кожен лікар, який працює в країні, ставить свою печатку — це його кримінальна відповідальність.

"У нас (в Ізраїлі, - УНІАН) немає призначень телефоном. У нас немає ліків без рецептів. Це безпека пацієнта від мене. Хіба мало, що я собі надумаю. Щоб він посадив мене до в'язниці, у нього є моя печатка, мій номер ліцензії. Це великий стимул для того, щоб ти не давав всілякі дурниці, а давав те, що доведено дослідженнями", — зауважив він.

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Автор: Вікторія Гордієнко