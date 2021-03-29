Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що наразі спостерігається покращення епідситуації в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях, які першими запровадили жорсткі карантинні обмеження.

В Україні найближчим часом не планують запроваджувати загальнонаціональний жорсткий карантин.

Читайте такожКиїв потрапив у "червону зону" карантину - МОЗПро це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, відповідаючи на запитання, чи планує уряд на початку квітня запроваджувати локдаун.

«Коли ми говоримо про будь-які зміни в карантині, то ці пропозиції робить МОЗ. Я, як міністр охорони здоров’я, таких пропозицій не робив…», - сказав він.

«Я говорив, що якщо ситуація буде розвиватися таким чином, що у нас буде більше 50-70% (регіонів у «червоній» зоні епідемічної небезпеки – УНІАН), то ми можливо будемо розглядати питання загальнонаціонального жорсткого карантину. На сьогоднішній день у нас є 11 регіонів, які внесені до «червоного» рівня епіднебезпеки. Решта регіонів – на «помаранчевому» рівні, Херсонська область – на «жовтому рівні» епіднебезпеки», - додав Степанов.

В той же час, за словами міністра, наразі спостерігається покращення ситуації в тих регіонах, які першими запровадили жорсткі карантинні обмеження, передбачені для «червоної» зони епіднебезпеки, - це Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області.

«Там ситуація майже повністю стабілізувалась. Я думаю, що найближчими днями Івано-Франківська область за показниками може бути переведена на «помаранчевий» або «жовтий» рівень епіднебезпеки. Ми рухаємося таким чином, що в залежності від епідситуації регіон може перейти до «червоного» рівня і перебуватиме там до повної стабілізації ситуації», - додав він.

На переконання глави МОЗ, модель адаптивного карантину – це «ідеальний баланс між економікою, життям країни та епідеміологією».

«Саме тому ми говоримо про конструктивність адаптивного карантину, який діє на території нашої країни», - резюмував він.

Адаптивний карантин в Україні

З 24 лютого в Україні знову запровадили адаптивний карантин з поділом на кольорові зони епіднебезпеки. На сьогодні «червоній» зоні епіднебезпеки, де до 9 квітня діють жорсткі карантині обмеження, 10 областей і Київ.

Минулої доби в Україні було виявлено 8 тис. 346 нових хворих на COVID-19, померли – 178.

Сьогодні, 29 березня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні п’ятий тиждень поспіль зростає кількість госпіталізованих з COVID-19. Також Шмигаль повідомив, що на сьогодні в країні зареєстровано 316 тис. 777 активних хворих на COVID-19. На першому місці за цим показником Київ, на другому – Одеська область, на третьому – Львівська.

Раніше глава МОЗ МаксимСтепанов прогнозував збільшення кількості COVID-хворих на добу до 25 тисяч у квітні. Сьогодні він заявив, що зростання рівня захворюваності на COVID-19 очікується щонайменше до 15 квітня.

Головний епідеміолог МОЗ Наталія Виноград вважає, що за найоптимістичнішим сценарієм епідситуація в Україні стабілізується лише наприкінці травня.

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Автор: Костянтин Гончаров