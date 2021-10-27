З нинішніми темпами захворюваності на коронавірус через 10 днів не буде місць для госпіталізації пацієнтів, зазначили лікарі.

Керівники львівських лікарень, де перебувають пацієнти з COVID-19, вимагають від місцевої влади запровадити жорсткий карантин, оскільки незабаром у цих медзакладах не буде вільних місць.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це вони заявили під час екстреного брифінгу.

За словами начальника міського управління охорони здоров’я Лесі Кобецької, у Львові склалася надкритична ситуація з COVID-19.

"Я хочу звернутися до всіх – до львів’ян, до представників міської та обласної комісій з питань ТЕБ та НС. Ми маємо вжити жорстких заходів, щоб зменшити рівень захворюваності, адже через 10 днів у нас не буде куди класти пацієнтів. Ми маємо 98 апаратів ШВЛ, але 70% із них вже задіяні. Медики перебувають на межі виснаження, тому просимо прийняти жорсткіші карантинні заходи", – підкреслила вона.

Читайте такожНа Львівщині від коронавірусу подружжя померло в один день: щеплення не робили, місяць боролися за життяЗа словами чиновниці, наразі критичної ситуації із киснем у Львові немає.

Найбільше хворих на коронавірус – у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова. За інформацією медичного директора з анестезіологічної роботи цього медзакладу Івана Міськіва, на сьогодні там перебувають 427 пацієнтів з COVID-19, 44 із них – в реанімації, 40 підключені до апаратів ШВЛ.

"Темпи захворюваності стрімко зростають. Серед тих, хто потрапляє до лікарні, вакцинованих дуже мало. Нам не буде куди класти пацієнтів вже за тиждень", – констатував медик.

Станом на сьогодні, 27 жовтня, у ковід-стаціонарах міста перебуває 876 осіб, у 838 з них підтверджено COVID-19, 65 – у реанімаціях, 33 людини підключені до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів госпіталізували 88 осіб (з них вакцинованих – 4), виписано – 94, померли – 15.

Раніше стало відомо, що на Львівщині з 30 жовтня запроваджують "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Мирослава Бзікадзе