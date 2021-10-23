Глава МОЗ стояв у черзі з людьми, які чекали, щоби передати хворим на коронавірус родичам продукти.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив, що вакцинація від коронавірусу врятувала 21 жовтня життя щонайменше 200 громадянам.

Про це йшлося в ефірі передачі Свобода Савіка Шустера 22 жовтня.

"І у цих 200 випадків міг бути кожен з нас, але ми сьогодні тут. Значить, наш свідомий вибір врятував нам життя – і це теж треба транслювати. Так, немає 100% захисту, але які ще кому цифри треба показати про те, що відбувається у реанімаціях?" – звернувся Ляшко.

Він пояснив, що не так давно таємно побував в одній з регіональних лікарень.

Читайте такожЛікар розповіла, що робити українцям, які вакцинувалися російським "Супутником""Повірте, я в реанімаціях буваю досить часто. І нещодавно у Львові я також зайшов в реанімацію. Можна критикувати лікарів, які там не справляються, засоби масової інформації, які хотіли роздути скандал. Я приїхав до Львова інкогніто", – сказав міністр.

Глава МОЗ стояв у черзі з людьми, які чекали, щоби передати хворим на коронавірус родичам продукти.

"Я у них запитав: а хто з вас вакцинований? А хто лежить там вакцинований? І при тому, що я не говорив, що я – міністр. Після цього я побув в аптеці, а після цього через чорний вхід пройшов у реанімацію. Ну, адміністрація завела в реанімацію", – уточнив Ляшко.

Він пояснив, що перед тим, як критикувати медичну систему, бажано поспілкуватися з самими лікарями.

"У них опускаються руки від критики. І коли ми виходимо – ми повинні підтримати їх. Я спілкувався з ними: велика смертність, смерть у першу добу – коли привозять тяжких хворих. Коли медики беруть важкого хворого, не вакцинованого хворого, і пробують йому врятувати життя", – зазначив Ляшко.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 23 жовтня в Україні підтвердили ще 23 229 нових випадків коронавірусу. Напередодні, вранці 22 жовтня, було 23 785 виявлених інфікувань.

5 362 хворих госпіталізували у п’ятницю з ускладненнями від недуги, 483 людини померли, а 8 330 видужали.

289 468 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 203 265 людей, повністю імунізовані - 86 203 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 760 924 людини, з них отримали одну дозу – 8 760 922 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 915 377 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 15 676 299 щеплень.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані.

Автор: Яна Ставська