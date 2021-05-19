Кандидат на посаду міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко вже знає, хто буде його наступником на посаді головного санітарного лікаря України.
Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, де обговорювалася його кандидатура, Ляшко відповів на запитання депутатів щодо свого наступника.
"Свого наступника я вже визначив, є попередні домовленості. Це відома для вас людина, з якою ви працювали в попередньому році, який знає і розуміє ті епідеміологічні проблеми, управління"- сказав Ляшко.
При цьому він зазначив, що не хотів би "сьогодні озвучувати прізвище, щоб не формувати зараз додатковий ажіотаж".
Читайте такожЛяшко пообіцяв за літо провакцинувати 5 мільйонів українців від COVID-19Говорячи про завдання і виклики на посаді міністра, Ляшко сказав, що "це епідемія COVID-19, а також наслідки цієї епідемії, які будуть нас супроводжувати перші п'ять років".
За його словами, дуже важливо суттєво збільшити кількість вакцинувань в України.
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