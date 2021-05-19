Прізвища він не називає, щоб не було "зараз ажіотажу".

Кандидат на посаду міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко вже знає, хто буде його наступником на посаді головного санітарного лікаря України.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, де обговорювалася його кандидатура, Ляшко відповів на запитання депутатів щодо свого наступника.

"Свого наступника я вже визначив, є попередні домовленості. Це відома для вас людина, з якою ви працювали в попередньому році, який знає і розуміє ті епідеміологічні проблеми, управління"- сказав Ляшко.

При цьому він зазначив, що не хотів би "сьогодні озвучувати прізвище, щоб не формувати зараз додатковий ажіотаж".

Читайте такожЛяшко пообіцяв за літо провакцинувати 5 мільйонів українців від COVID-19Говорячи про завдання і виклики на посаді міністра, Ляшко сказав, що "це епідемія COVID-19, а також наслідки цієї епідемії, які будуть нас супроводжувати перші п'ять років".

За його словами, дуже важливо суттєво збільшити кількість вакцинувань в України.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк