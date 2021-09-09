В Україні затвердили нові стандарти медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою.

Міністерство охорони здоров'я оновило стандарти медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 і серед іншого дозволило контактним вакцинованим особам не самоізолюватися.

Своїм наказом від 8 вересня зміни затвердив міністр Віктор Ляшко.

Так, моніторинг та спостереження за контактними особами в Україні встановлюється на період 14 днів від останнього контакту із підтвердженим або ймовірним випадком, незалежно від того, чи була контактна особа вакцинована проти COVID чи ні.

Однак повністю вакцинованим громадянам або тим, хто перехворів, більше не треба самоізолюватися, якщо в них немає симптомів.

"Контактні особи, які отримали повний курс вакцинації, а також ті, хто перехворів на COVID-19 протягом останніх 6 місяців (з документальним підтвердженням), за відсутності симптомів не мають самоізолюватися", - повідомили у прес-службі МОЗ.

Якщо ж симптоми COVID-19 з'являються, особа має пройти обстеження на визначення антигену SARS-CoV-2 з використанням швидких тестів та/або тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 методом ІФА (а в разі неможливості - методом ПЛР) та самоізолюватися до отримання результату обстеження. Якщо він позитивний, щодо особи вживаються всі заходи як до такої, яка має COVID-19.

Читайте такожУ МОЗ розказали, скільки COVID-хворих готова витримати медична система УкраїниПри цьому контактні особи, незалежно від того є в них симптоми чи немає, мають пройти тестування на 5-7 день після контакту та перебувати на самоізоляції. Припинити самоізоляцію можна при отриманні негативного результату тесту.

Інші зміни стандартів меддопомоги пацієнтам з COVID-19

Окрім того, МОЗ збільшило перелік осіб, які мають робити попереднє скринінгове тестування на антиген до SARS-CoV-2. До списку потрапили:

медичні та фармацевтичні працівники (зокрема, ті, які надають медичну допомогу та/або доглядають за пацієнтами, хворими на COVID-19; працівники лабораторій, які працюють зі зразками з дихальних шляхів, отриманими від пацієнтів, хворих на COVID-19; працівники патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які беруть участь у розтині тіла, зокрема, у взятті зразків та інші медичні й фармацевтичні працівники);

пацієнти, які потребують планової госпіталізації та не мають ознак тяжкого гострого респіраторного синдрому та/або інших гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ);

соціальні працівники;

працівники Національної поліції України, Служби безпеки президента України, Управління державної охорони та інші особи, які контактують із президентом України;

працівники Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України; працівниками Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

призовники, військовослужбовці;

працівники закладів закритого типу;

ті, хто перетинає контрольні пункт в'їзду-виїзду;

ті, хто має бути протестований під час розслідування спалаху захворюваності.

Як зазначають у МОЗ, якщо немає можливості провести експрес-тестування з використанням швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2, медичних і фармацевтичних працівників тестуватимуть із використанням методу ПЛР.

Читайте такожВ НСЗУ заявили, що у травмпунктах пацієнти мають отримувати допомогу безкоштовноОкрім того, за новими стандартами, лікар, який надає медичну допомогу в амбулаторних умовах, має інформувати центр контролю та профілактики захворювань МОЗ за адміністративно-територіальною належністю про результат лікування та/або припинення самоізоляції осіб, які підлягали визначенню підтвердженого випадку COVID-19, не пізніше ніж через 1 день від дати, коли він стане відомим. Раніше лікарі мали на це три дні.

Коронавірус в Україні

В Україні за добу виявили 3 663 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 342 дитини та 63 медпрацівники. 981 людина потрапила до лікарні, зафіксовано 61 летальний випадок, одужали 1 546 осіб.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, якщо ліміт COVID-хворих буде перевищено, українським лікарням доведеться знову зупинити планові госпіталізації та надати пріоритет пацієнтам із коронавірусом.

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Автор: Катерина Комолова