Водночас у ЦГЗ найближчим часом не очікують підйому захворюваності на коронавірусну хворобу в Україні.

У Центрі громадського здоров'я заявляють, що це лише питання часу, – коли штам коронавірусу "Дельта" з'явиться в Україні у повному масштабі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це завідувач відділу організації епідемнагляду Центру громадського здоров'я України Оксана Кошалко сказала на прес-конференції.

За її словами, штам "Дельта" вже циркулює у багатьох країнах світу – за даними Всесвітньої організації здоров'я, це більш як 85 країн.

"І коли він дійде до України у повному масштабі – це питання часу. Очікується, що до кінця літа він буде циркулювати повністю на території країн Європи", - сказала Кошалко.

"Протиепідемічних заходів, специфічних до штаму "Дельта", не існує. Це такий самий вірус SARS-CoV-2, як "Альфа", "Бета" і "Гамма", тому заходи ті ж самі: носити маски, дотримуватися фізичної дистанції не менш як 1,5 м та правил особистої гігієни (не треба забувати мити руки, обробляти їх антисептичними засобами), і однозначно вакцинуватися", - наголосила вона.

За словами фахівця, наявні вакцини від коронавірусу, за результатами досліджень британських вчених, дієві й проти штаму "Дельта". Ефективність наявної вакцини трохи менша, ніж для штаму "Альфа", але вакцина "однозначно захищає".

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Водночас у ЦГЗ найближчим часом не очікують підйому захворюваності на коронавірусну хворобу в Україні.

«Станом на сьогодні у нас реєструється стабільне зниження показників захворюваності на COVID-19… і найближчим часом підйому захворюваності ми не очікуємо», - зауважила Оксана Кошалко.

Вона додала, що фіксується зниження не тільки випадків захворюваності, але і смертності. За її словами, у літній період ризик захворіти знижується, проте не треба забувати про протиепідемічні заходи.

Дельта-штам вже в Україні

Як повідомляв УНІАН, 23 червня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що один із найнебезпечніших з відомих нині штамів коронавірусу "Дельта", який з'явився в Індії, вже зафіксували в Україні.

Перший відомий зразок цього варіанту коронавірусу SARS-CoV-2 – лінія B.1.617.2 – вперше виявили в Індії восени 2020 року.

У НАН України очікують, що до кінця літа штам "Дельта" домінуватиме на всій території Європи, а в Україні через низький рівень вакцинації населення і велику міграцію з РФ може поширитися швидшими темпами та мати тяжчі наслідки, ніж у західних країнах.

Експерт ВООЗ, епідеміолог, завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького Наталія Виноград заявила, що всі вакцини, які є в Україні, захищають від "індійського" штаму, але з меншою ефективністю, ніж від інших варіантів.

25 червня уряд вніс зміни до карантинних норм для протидії поширенню коронавірусу штаму "Дельта". Передусім, буде проводитися контроль стану здоров’я прибулих з країн, де цей штамм коронавірусу вже поширений. Для цього розгорнуть пункти тестування на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 в пунктах пропуску через державний кордон.

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Автор: Дмитро Захаров