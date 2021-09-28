Оновлений реєстр буде діяти вже з 1 жовтня поточного року.

Міністерство охорони здоров’я України затвердило оновлений реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення препаратами для лікування цукрового діабету І типу і нецукрового діабету, розладів поведінки і психіки та епілепсії.

Як повідомила прес-служба МОЗ, оновлений реєстр буде діяти вже з 1 жовтня поточного року.

"З 1 жовтня препарати лікування діабету І типу, нецукрового діабету, розладів поведінки і психіки, а також епілепсії будуть додані до програми "Доступні ліки". Тобто пацієнти, які мають ці захворювання, зможуть отримувати необхідні ліки в аптеках безоплатно або з доплатою. Аптекам же вартість цих ліків буде компенсувати держава. У зв’язку з цим ми оновили реєстр ліків, вартість яких підлягає відшкодуванню за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення", - заявив перший заступник міністра Олександр Комаріда.

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За його словами, завдяки цьому реєстру пацієнт зможе дізнатися, який лікарський засіб можна отримати безоплатно, а за який потрібно доплатити.

Важливо, що з 1 жовтня виплачувати відшкодування вартості доданих препаратів буде єдиний платник - Національна служба охорони здоров’я. Препарати будуть виписуватись і відпускатися за електронним рецептом, що надасть можливість уникнути нераціонального призначення препаратів та посилити контроль за їх відпуском з аптек.

***Програма "Доступні ліки" була впроваджена у 2017 році для зменшення фінансового навантаження на пацієнтів та збільшення доступності ліків. Нині програма працює для пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою, цукровим діабетом II типу. До списку препаратів для лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та діабету II типу наразі включено 293 препарати, які можна отримати безоплатно або з доплатою на вибір пацієнта. З 1 жовтня до реєстру буде додано ще 138 препаратів.

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Автор: Леся Лещенко