Працівники установ, які не щепляться проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Міністерство охорони здоров’я розширило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 стане обов’язковим з 9 грудня.

Згідно з наказом, до освітян та працівників центральних та місцевих органів влади, які підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19 на період дії карантину, додадуться співробітники:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;

підприємств, установ та організацій, включених до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Працівники вищезазначених установ, які не щепляться проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. Ті з них, хто має абсолютні протипоказання до проведення щеплень, не підлягатимуть обов’язковій вакцинації, пояснили у МОЗ, передає радіо Свобода.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в Україні вакциновано проти коронавірусної хвороби COVID-19 267 тис. 401 людину.

Як повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, одну дозу отримали 150 тис. 663 людини, повністю імунізовані - 116 тис. 738.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 млн 697 тис. 386 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 млн 154 тис. 792. Загалом проведено 19 млн 852 тис. 176 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ірина Погоріла