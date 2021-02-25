Медики із Закарпаття заявили, що перебіг коронавірусної хвороби змінився. Вірус мутував, проявляється новими симптомами, а також адаптувався до традиційного лікування.
Читайте такожУ Києві зробили перше щеплення від коронавірусуТаку заяву зробив директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної держадміністрації Анатолій Пшеничний під час брифінгу, передає РБК-Україна.
Чиновник каже, що медики, які працюють з ковід-пацієнтами, називають нехарактерні симптоми. Серед них блювота, діарея і глухота. Такі прояви пов'язують з мутацією вірусу.
"Якщо раніше, ще півроку тому, мова йшла про втрату нюху і смаку, то зараз COVID-19 проявляється по-іншому. Якщо раніше у одиниць фіксувалися такі прояви, як блювота, діарея - зараз це стало відбуватися частіше. Також медики говорять про порушення слуху, таку приглухуватість", - каже Пшеничний.
Від також додав, що мутований вірус адаптувався до традиційного лікування і відрізняється швидкоплинністю процесу.
"Вірус зараз став не настільки чутливим до тих методів лікування, які були ще півроку тому. Також медики відзначають іншу швидкоплинність процесу хвороби, викликаної мутованим коронавірусом", - заявив чиновник.
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