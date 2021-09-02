Смертність від хвороби, яку могла підчепити молода дівчина, досягає 70%.

У Кіровоградській області українка з'їла рибу та "загриміла" лікарню. У 22-річної мешканки міста Знам'янка підозра на рідкісну та небезпечну хворобу - ботулізм.

Про зафіксований випадок підозри на ботулізм повідомила прес-служба Кіровоградського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Так, 1 вересня Центр отримав екстрене повідомлення про те, що у 22-річної дівчини зареєстрували підозру на ботулізм. Мешканка Кропивницького району перебуває в інфекційному відділенні КНП "Знам’янської міської лікарні". Смертність від хвороби, яку могла підчепити молода дівчина, досягає 70%.

Відомо, що наразі стан українки оцінюється як легкий. Сама дівчина вважає, що вона могла підхопити ботулізм через їжу. Вона їла копчену та в'ялену рибу, яка була придбана у місцевій крамниці.

Пацієнтка здала кров, яку вже відправили до лабораторії. Експерти мають встановити, чи є у дівчини ботулізм.

Спеціалісти Центру попереджають українців по те, що Ботулотоксин у 375 тисяч разів сильніший від отрути гримучої змії. Саме тому варто пам'ятати про небезпеку.

Читайте такожНа Рівненщині чоловік облив бензином та підпалив власного племінника (фото, відео)Експерти радять уникати споживання в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби. Окрім цього, небезпечна хвороба може ховатися у м’ясних та грибних консервах та консервах домашнього виробництва. Перед вживанням таких продуктів треба обов'язково переконатися у безпечності їжі.

Консерви, риба та гриби мають правильно зберігатися та транспортуватися, саме тому важливо уникати сумнівних продавців та товарів без належних етикеток.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Волині жінка підхопила рідкісну та небезпечну інфекцію після укусу гедзя.

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Автор: Поліна Кузенко