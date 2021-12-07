Родинне застілля обернулося лікарнею: четверо людей потрапили до реанімації.

У Сумській області зафіксували спалах ботулізму. У місті Лебедин четверо людей потрапили до лікарні після родинного застілля. Всі вони куштували консервовані гриби домашнього приготування.

Як ідеться у сюжеті ТСН, жінці, яка була у найтяжчому стані, медики відразу ввели сироватку проти ботулізму.

Окрім неї, цей препарат потрібен був ще двом хворим. Але його довелося вже купувати через приватного підприємця, який спеціально для них завіз ліки з-за кордону. Бо, як виявилося, в Сумській області була лише одна доза сироватки, а купити в Україні – її неможливо.

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За словами медиків, вакцину замовляють щороку централізовано через МОЗ залежно від прогнозованої кількості хворих на ботулізм. Цьогоріч в області було чотири дози сироватки, а випадків – вже шість.

Перебої із сироваткою проти ботулізму в Україні почалися від 2014 року - коли держава відмовилася реєструвати і закуповувати російський препарат. Нині її завозять з Канади, ціна однієї дози - 80 тисяч гривень.

"Цей лікарський засіб не виробляється в Україні. Заявки на рівні держави проводять. Замовлення надається. Зараз ми очікуємо поставки. Сподіваємось, що найближчим часом вони будуть", - каже медична директорка Сумського обласного центру інфекційних хвороб та дерматології імені Красовицького Ірина Троцька.

Нагадаємо, нещодавно у Бердянську чоловік помер у реанімації від ботулізму. Він вживав в'яленого ляща або плотву. Рибу купив на центральному ринку.

Довідка УНІАН. Ботулізм є харчовим отруєнням, що вражає нервову систему, найчастіше довгастий та спинний мозок. Також він призводить до паралічу очних м'язів й ураження черепних нервів.

Формується найчастіше у продуктах домашнього консервування (м'яса, риби, іноді овочів) унаслідок потрапляння бактерій Clostridium botulinum. Ризик захворіти існує й у випадку споживання в'яленої і копченої риби чи м'яса.

Серед симптомів хвороби – блювання, переймоподібні напади болю зверху живота, розлад функцій ковтання й мовлення, задишка, прискорений пульс, розлади зору, сухість слизових оболонок, брак повітря, слабкість і біль у м'язах.

Автор: Вікторія Гордієнко