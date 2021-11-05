В умовах перевантаженості лікарень COVID-хворими багато українців з іншими важкими хворобами не отримують вчасно необхідне лікування, наголошують аналітики.

В Україні показники надлишкової смертності протягом перших восьми місяців 2021 року перевищили відповідні значення за минулий рік.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot, посилаючись на дані Держстату.

Дослідники зазначають, що за вказаний період у 2021 році надлишкова смертність сягнула рівня у понад 46 тисяч осіб. Це більше, ніж у 2020-му, коли надлишкових смертей було 32 569.

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Як пояснили аналітики, надлишкова смертність - це перевищення кількості смертей над очікуваним показником. У цьому випадку для порівняння використовувалися середні щомісячні дані за п'ять років до початку пандемії COVID-19 - з 2015 по 2019. В середньому, за п’ять років з січня по серпень вмирало по 393 тис. осiб, в цьому роцi - 440 тис.

"I в поточному, і минулого року показник надмірної смертності помітно перевищує втрати від коронавірусу", – йдеться у повідомленні.

Відтак аналітики дійшли висновку, що надлишкова смертність вказує не лише на кількість померлих через COVID-19 та його наслідки — за їхніми словами, пандемія впливає також й на інші причини смерті.

"В умовах перевантаженості лікарень багато українців з іншими важкими хворобами не отримують вчасно необхідне лікування", – підсумували в Опендатабот.

Нагадаємо, як писав УНІАН, у поліції повідомили число смертельних ДТП, скоєних неповнолітніми. Так, за минулий рік внаслідок таких ДТП 599 людей травмувалося і 41 людина загинула.

Разом з тим, в Україні за минулу добу зафіксовано 696 летальних випадків від коронавірусу.

За весь час пандемії в Україні зафіксовано 70 тис. 842 смерті від COVID-19.

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Автор: Вікторія Гордієнко