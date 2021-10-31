Більше, ніж у нас, хворих померло тільки в Росії.

Вчора, 30 жовтня, коли в Україні від наслідків коронавірусної інфекції померли понад 500 осіб, цей показник виявився другим за величиною в світі.

Про це свідчать дані сервісу Worldometers.

Читайте такожДо львівського "Охматдиту" госпіталізували покинутого 6-річного хлопчика з COVID-19 (відео)Загалом напередодні у світі жертвами COVID-19 стали 5973 осіб, зокрема 541 - в Україні. Більше добова смертність виявилася тільки в Росії - 1160 померлих.

За цим показником ми сильно обігнали навіть такі великі країни, як Індія (446), США (350), Велика Британія (166) і Німеччина (58).

Крім того, ми не сильно відстаємо від Сполучених Штатів, які посіли третє місце у світі за кількістю нових зареєстрованих випадків захворювання. Загалом топ-10 країн виглядає наступним чином:

Велика Британія - 41 278; Росія - 40 251; США - 26 787; Україна - 26 198; Туреччина - 23 096; Німеччина - 16 558; Індія - 12 958; Румунія-12 106; Бразилія - 10 693; Польща-9798.

Як вже повідомляв УНІАН, через складну ситуацію з поширенням коронавірусу, у багатьох регіонах України вже посилили карантинні обмеження. 30 жовтня в "червоній" зоні адаптивного карантину знаходилися 15 областей, у "помаранчевій" - 8 регіонів, і лише 2 - у "жовтій".

Автор: Станіслав Кожемякін