Вчора, 30 жовтня, коли в Україні від наслідків коронавірусної інфекції померли понад 500 осіб, цей показник виявився другим за величиною в світі.
Про це свідчать дані сервісу Worldometers.
Читайте такожДо львівського "Охматдиту" госпіталізували покинутого 6-річного хлопчика з COVID-19 (відео)Загалом напередодні у світі жертвами COVID-19 стали 5973 осіб, зокрема 541 - в Україні. Більше добова смертність виявилася тільки в Росії - 1160 померлих.
За цим показником ми сильно обігнали навіть такі великі країни, як Індія (446), США (350), Велика Британія (166) і Німеччина (58).
Крім того, ми не сильно відстаємо від Сполучених Штатів, які посіли третє місце у світі за кількістю нових зареєстрованих випадків захворювання. Загалом топ-10 країн виглядає наступним чином:
- Велика Британія - 41 278;
- Росія - 40 251;
- США - 26 787;
- Україна - 26 198;
- Туреччина - 23 096;
- Німеччина - 16 558;
- Індія - 12 958;
- Румунія-12 106;
- Бразилія - 10 693;
- Польща-9798.
Як вже повідомляв УНІАН, через складну ситуацію з поширенням коронавірусу, у багатьох регіонах України вже посилили карантинні обмеження. 30 жовтня в "червоній" зоні адаптивного карантину знаходилися 15 областей, у "помаранчевій" - 8 регіонів, і лише 2 - у "жовтій".