Україна все ще у світових лідерах по добовій смертності від COVID-19 / фото REUTERS

Вчора, 30 жовтня, коли в Україні від наслідків коронавірусної інфекції померли понад 500 осіб, цей показник виявився другим за величиною в світі.

Про це свідчать дані сервісу Worldometers.

Читайте такожДо львівського "Охматдиту" госпіталізували покинутого 6-річного хлопчика з COVID-19 (відео)Загалом напередодні у світі жертвами COVID-19 стали 5973 осіб, зокрема 541 - в Україні. Більше добова смертність виявилася тільки в Росії - 1160 померлих.

За цим показником ми сильно обігнали навіть такі великі країни, як Індія (446), США (350), Велика Британія (166) і Німеччина (58).

Крім того, ми не сильно відстаємо від Сполучених Штатів, які посіли третє місце у світі за кількістю нових зареєстрованих випадків захворювання. Загалом топ-10 країн виглядає наступним чином:

  1. Велика Британія - 41 278;
  2. Росія - 40 251;
  3. США - 26 787;
  4. Україна - 26 198;
  5. Туреччина - 23 096;
  6. Німеччина - 16 558;
  7. Індія - 12 958;
  8. Румунія-12 106;
  9. Бразилія - 10 693;
  10. Польща-9798.

Як вже повідомляв УНІАН, через складну ситуацію з поширенням коронавірусу, у багатьох регіонах України вже посилили карантинні обмеження. 30 жовтня в "червоній" зоні адаптивного карантину знаходилися 15 областей, у "помаранчевій" - 8 регіонів, і лише 2 - у "жовтій".

Автор: Станіслав Кожемякін