За словами голови Комітету ВР з питань здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування, майже неможливо підрахувати кількість безсимптомних пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький заявив, що, за оцінками експертів, орієнтовно 20% населення України могло безсимптомно перехворіти на COVID-19.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook учора, 31 травня, ввечері.

«Майже неможливо підрахувати кількість безсимптомних пацієнтів, але, за оцінками експертів, це орієнтовно 20% населення», - завив він.

Радуцький також додав, що, враховуючи досвід минулого року, можна припустити, що наступна хвиля пандемії «буде очікувати нас восени. У МОЗ є декілька місяців, щоб пришвидшити вакцинацію і зламати вже звичний сценарій розвитку подій».

Читайте такожВ Україні зареєстровано вакцину AstraZeneca, що виробляється в Італії«Перші кроки вже зроблені. Вихідними завдяки наполегливості нового міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка відкриті перші три центри вакцинації, які показали дуже високу ефективність. Сподіваюсь, наступними вихідними побачимо масштабування цього проекту: міністерство підготувало для місцевої влади всі необхідні алгоритми. Тепер все залежить від мотивації місцевих керівників та стабільності поставок вакцин до України», - наголосив депутат.

Коронавірус в Україні: дані

За минулу добу в Україні зафіксували 2 тис. 137 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіла 2 млн 204 тис. 631 особа. Одужали 2 млн 053 167 осіб. ПЛР-тестувань проведено 10 млн 207 тис. 245. Летальних випадків зареєстровано 50 тис. 699.

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Автор: Костянтин Гончаров