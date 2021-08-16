Раніше повідомлялося, що вакцина проти COVID-19, яку Польща збирається перепродати Україні, буде з терміном придатності, що спливає.

Україна у вівторок, 17 серпня, отримає від Польщі перекуплені 650 тисяч доз вакцини AstraZeneka проти COVID-19.

Про це в понеділок, 16 серпня, повідомив голова Канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик, передає "Польське радіо".

За його словами, Польща досі надсилала вакцини від COVID-19 компанії Pfizer Австралії (1 мільйон доз), Іспанії (2,4 мільйона) та Португалії (0,6 мільйона). Мільйон доз "Модерни" було відправлено до Норвегії. У вівторок 650 тисяч доз AstraZeneka буде передано Україні.

При цьому голова Урядового агентства стратегічних резервів (RARS) Міхал Кучмєровський повідомив, що ціни на перепродані Польщею вакцини не розголошуються.

"Є правило не втратити та не заробити. Окремі країни покривають витрати на транспорт, який ми організовуємо. ... Все відбувається у професійних умовах, відповідно до фармацевтичного законодавства та вимог виробників", - додав він.

Вакцина AstraZeneca з Польщі для України

Раніше з'явилася інформація про те, що вакцина проти COVID-19, яку збирається перепродати Україні Польща, буде з терміном придатності, що спливає.

"Ті вакцини, у яких короткий термін придатності, будуть перепродані в Україну", - заявив на радіо RMF24 заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска.

Повідомлялося, що польська влада планує передати 1,2 мільйона доз вакцини AstraZeneca, а першу партію - понад 650 тисяч - Україна отримає вже в серпні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль уклав угоду про перепродаж Україні вакцин, які отримала Польща, ще в лютому. Однією з умов домовленості був перепродаж по собівартості.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 4 мільйони 722 тисячі 695 людей, з них отримали одну дозу - 4 мільйони 722 тисячі 693 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 2 мільйони 738 тисяч 073 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Автори: Леся Лещенко, Катерина Комолова