Наголошується, що черга почала сильно збільшуватися з 9 ранку.

У Києві в суботу, 5 червня, з самого ранку вишикувалася черга на вакцинацію проти COVID-19 біля центру масових щеплень на проспекті Броварському, 15 (корпус 4, вхід 4-А). Там на базі Міжнародного виставкового центру в ці вихідні укол дозволили робити зокрема й у порядку живої черги (без запрошення).

Як повідомив кореспондент УНІАН, чергу люди займали з 5-6 ранку. Всі стоять під палючим сонцем, деякі кияни принесли з собою розкладні стільчики.

Також фотографії людей, які захотіли зробити щеплення від коронавірусу, опублікував Telegram-канал "Сьогодні".

Зазначимо, що місцева влада запланувала, що охочі вакцинуватися повинні утворити дві черги:

із тих, хто отримав смс-повідомлення із запрошенням;

із тих, хто зареєструвався на порталі або в застосунку Дія, але не отримав відповіді (жива черга).

Однак, як повідомили журналісти, всіх відправляли в одну чергу, через що деякі люди, які отримали запрошення, просто йшли додому.

"Цікаво, що тут зібралися не тільки кияни. Є й іногородні, які приїхали в столицю спеціально за вакциною", – розповів кореспондент "Сьогодні".

Наголошується, що черга почала сильно збільшуватися з 9 ранку.

У Департаменті охорони здоров'я КМДА повідомили кореспонденту УНІАН, що "плани з недопущення ситуації скупчення людей будуть обговорюватися на наступному тижні".

Довідка УНІАН. Київський Центр вакцинації 5 і 6 червня буде відчинений із 10:00 до 17:30. Щеплення робитимуть китайською вакциною СoronaVac (SinoVac).

Коронавірус в Україні: вакцинація

На минулих вихідних, 29-30 травня, у Києві в Центрі вакцинації проти COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, щеплення від хвороби отримали 3467 осіб, які записалися через Дію.

Пізніше стало відомо, що з 5 червня центри вакцинації працюватимуть всього в 10 містах (окрім вищевказаних ще в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді, Горішніх Плавнях, Рівному).

Станом на ранок суботи, 5 червня, в Україні офіційно підтверджено 2 213 580 випадків коронавірусної інфекції. З них 1897 – виявлено за минулу добу. У Києві минулої доби виявили 497 інфікованих коронавірусом. Померли 10 людей. Усього за період пандемії в місті 5126 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 208 936.

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Автор: Вікторія Гордієнко