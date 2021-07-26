Мер міста наголосив на необхідності значно пожвавити процес масової вакцинації.

Мер Кропивницького Андрій Райкович запропонував розгорнути мобільні пункти вакцинації від коронавірусу в тролейбусах і автобусах.

За його словами, у місті наразі необхідно активізувати процес вакцинації населення, повідомляє прес-служба міськради.

"Нам необхідно значно пожвавити процес масової вакцинації. Від наступної, значно жорсткішої хвилі коронавірусу, нас може врятувати лише вакцинація і системний карантинний порядок. Я просив би фахово консультувати кропивничан щодо усіх видів вакцин", - сказав Райкович.

Зазначається, що першочерговим завданням управління охорони здоров’я є формування додаткових бригад для вакцинації населення, а також забезпечення міста новими партіями вакцин.

"Поруч із нами вже нові штами, що косять молодь. Нам необхідно подумати про розгортання до існуючих, ще й додаткових пунктів вакцинації. Ми можемо організувати мобільні пункти в наших автобусах чи тролейбусах і пустити їх на околичні мікрорайони - Лелеківку, Арнаутове чи Завадівку. Можна обробити додатково цей транспорт дезінфекторами, Wi-Fi там є, тобто інтернет - зв'язок організувати можливо", - запропонував Райкович.

За його словами, на вакцинацію слід активно запрошувати двірників, працівників ЖЕО, кондукторів громадського транспорту, водіїв маршруток, які працюють у місті. А медики, освітяни, соцпрацівники мають бути щепленими обов'язково.

"Підприємства, сфера послуг, кафе, ресторани, всі максимально повинні бути залучені до процесу вакцинації. Всі, у кого робота, пов’язана зі спілкуванням з людьми, кому не протипоказана за станом здоров'я вакцинація, мають бути щеплені! Це той випадок, коли якість і безпека залежать від кількості вакцинованих", - зазначив Райкович.

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Вакцинація в Україні: що відомо

В Україні вчора, 25 липня, від COVID-19 вакцинували понад 49 тис. осіб. Від початку кампанії з вакцинації проти COVID-19 щеплено 3 млн 099 тис. 709 осіб, отримали дві дози вакцини і повністю імунізовані 1 млн 712 тис. 791 особа.

Кампанія по вакцинації в Україні почалася 24 лютого.

Зараз щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в індійському Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї; і вакциною Moderna американського виробництва.

З 29 травня року в Україні відкрили центри масової вакцинації населення.

Міністерство охорони здоров'я України оголосило про старт п'ятого етапу вакцинації від COVID-19. З 21 липня усі дорослі, яким виповнилось 18 років, можуть зробити щеплення.

Автор: Олександр Топчій