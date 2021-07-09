Національна група експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) дійшла висновку, що людям з онкологічними захворюваннями для щеплення можна використати будь-яку з наявних в Україні вакцин проти COVID-19.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
"Люди з онкологічними хворобами можуть дуже важко перенести COVID-19, тому їм необхідно щепитися проти коронавірусної інфекції", - йдеться у повідомленні.
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У МОЗ також зазначили, що разом з онкохворими можуть вакцинуватися також їхні рідні та люди, які проживають з ними або доглядають за ними.
"Терапія, яку проходять онкохворі, може вплинути на ефективність вакцинації. Тому НТГЕІ розробив такі рекомендації, які набудуть чинності після внесення відповідних змін до наказу МОЗ України", - додали у відомстві.
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