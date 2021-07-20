У науковців викликає стурбованість, що за останній тиждень зросли одразу три ключові епідемічні показники: кількість позитивних ПЛР-тестів, кількість нових госпіталізацій і кількість нових зареєстрованих випадків хвороби.

В Україні завершилась фаза спадання захворюваності на COVID-19, почалось зростання та існує загроза виникнення "вибухових темпів" такого зростання через штам "Дельта".

Про це йдеться в огляді поточної епідемічної ситуації в Україні від Національної академії наук України.

Зокрема, у НАН вказують, що наявні оперативні епідемічні дані дозволяють стверджувати про завершення фази спадання захворюваності на COVID-19 в Україні.

"На цей момент захворюваність уже зростає в термінах тижневого порівняння, попри все ще низький її рівень, та існує загроза виникнення "вибухових темпів" такого зростання – подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням у них штаму "Дельта", - йдеться в огляді.

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У НАН викликає стурбованість те, що за останній тиждень зросли одразу три ключові епідемічні показники, що відображають епідемічну динаміку найшвидше: кількість позитивних ПЛР-тестів, кількість нових госпіталізацій і кількість нових зареєстрованих випадків хвороби

При цьому число позитивних ПЛР-тестів – ймовірно, найоперативніший із показників – за тиждень зросло одразу на 16,6%, тоді як кількість госпіталізацій та нових випадків хвороби також зросли, але не так сильно – на 4,9% і 7,3%, відповідно.

Науковці відзначають, що хоча вибухового зростання не спостерігається в жодному регіоні, але темпи тижневого зростання збільшувалися в останні дні, тому ймовірність пришвидшення зростання є досить високою.

Водночас щоденне число летальних випадків незначно знизилось в середньому за тиждень.

Також вказується, що з погляду груп регіонів, майже весь тижневий приріст загальнонаціональної захворюваності зосереджувався у групі "Південь", причому левова частка приросту припадає на Одеську область.

Наприклад, за тиждень у цій групі було зафіксовано на 38% більше хворих, ніж тижнем раніше.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за минулу добу зафіксовано 598 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 2 млн 245 тис. 275 осіб, одужали – 2 млн 181 тис. 925, померли – 52 тис. 756. Медики провели 11 млн 182 тис. 527 ПЛР-тестування.

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Автор: Костянтин Гончаров